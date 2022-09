– Ein blir jo litt stressa. Det er lett å tenke at det er noko gale. Det er godt å få bekrefta at alt er i orden, seier Lisa Engel.

Saman med han som skal bli far, Kim Henrik Olsen, har ho akkurat gjort ferdig si første ultralydundersøking.

Våren 2020 bestemte politikarane at ein skulle tilby ultralyd i første trimester, det vil seie dei tre første månadene av ein graviditet. Hausten 2021 var det ennå usikkert når tilbodet kom til å vere på plass.

Før måtte kvinner vente til veke 18 i graviditeten før dei fekk ultralyd. Statistikk viser at 70 prosent av alle gravide likevel ville ha ultralyd før, og bestilte time privat.

83 prosent betalte sjølv

Stavanger universitetssjukehus (SUS) har gjort ei undersøking som viste at 83 prosent alt hadde tatt ultralyd – privat – då dei fekk offentleg tilbod i veke 18.

Ragnar Sande, seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken på Stavanger universitetssjukehus (SUS). Foto: Hanne Høyland / NRK

I Trondheim og Bergen var det like tal, ifølgje seksjonsoverlege Ragnar Sande.

– Vi synest det er bra at dette blir eit tilbod til alle, ikkje berre til dei som har ressursar til å ordne dette sjølv, seier Sande, som jobbar ved Kvinneklinikken på SUS.

Lisa Engel visste ikkje at ho kom til å få tilbod frå SUS. Så ho hadde bestilt ein time sjølv.

– Eg hadde ikkje venta til veke 18. Eg hadde faktisk ein time i morgon. Den har eg avlyst, seier ho.

Skal ha sitt første barn

Nå skal altså alle gravide etter kvart få det tidlege tilbodet Lisa Engel fekk. Det er ikkje på plass over heile landet enno, men dei første gravide har fått moglegheit i Helse Vest.

Sande ser både fordelar og ulemper. Det er positivt at gravide kan få auka tryggleik og at ein tidleg kan oppdage tilstandar – til dømes tvillingar – som krev tettare oppfølging i graviditeten.

På den negative sida trekk han fram at det krev både utstyr, maskinar og folk, og at det allereie er få legar og jordmødrer.

– Men vi tenker at det er på høg tid at norske kvinner får dette tilbodet, seier han.

Lisa Engel har ikkje vore gravid så lenge, men har likevel rokke å tenke mykje på om at er slik det skal. Foto: Hanne Høyland / NRK

Lisa Engel (22) og Kim Henrik Olsen (24) er glade for tryggleiken dei nå har.

– Det er greitt å kunne sjå at alt er i orden veldig tidleg, seier Olsen.

– Eg skal ha barn før første gong. Eg har tenkt på om noko kan ha vore gale: Om eg har ete for mykje, om eg har ete for lite. Du blir letta når du kjem inn her og får beskjed om at alt ser fint ut. Då kan du slappe av, seier ho.