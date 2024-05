Dei eldste MC-førarane er mest utsette

Trygg Trafikk fryktar mange MC-ulukker for godt vaksne sjåførar denne sommaren.

Talet på drepne og hardt skadde motorsyklistar var dobbelt så høgt dei siste åra, samanlikna med dei første åra etter århundreskiftet, seier pressesjef Christoffer Solstad Steen.

Auken i ulukker blant MC-sjåførar over 45 år har pågått i fleire år, og viser ikkje teikn til å gå ned, viser tala frå Trygg Trafikk.

Det er dobbelt så mange motorsyklar på vegane nå som for 20 år sidan.