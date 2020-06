Alma Šarpnickienė var på jobb da en mann i 30-årene angrep en annen mann i 30-årene med kniv i Haugesund i går.

Fornærma døde ved midnatt samme kveld av skadene. Hendelsen skjedde like ved frisøsalongen hennes, som ligger i den travle gågata Haraldsgata.

Da hun oppdaget oppstyret utenfor frisørsalongen sin var allerede personen skadet. Hun løp til for å hjelpe, men da angrep gjerningsmannen offeret.

Hun løp inn igjen for å ringe til politiet, men kom ikke gjennom. Gaten var full av folk, så hun tror det var mange som ringte samtidig.

– Han hadde en kjempestor kniv. Den var stor og helt blå. Det var som i en film. Jeg vil helst glemme dette så fort som mulig.

Ulaiwan Simonsen og Sakawrat Haakonseth var også på jobb i kolonialbutikken Vina Import like ved.

VOLDSOMT: Ulaiwan Simonsen (t.v.) og Sakawrat Haakonseth opplevde knivdrapet som svært dramatisk. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Jeg sto og kuttet grønnsaker, da jeg hørte et skrik fra gaten.

Det var et grusomt syn som møtte dem. En mann knivstakk en annen mann om og om igjen på åpen gate.

– Han hakket med en kniv, som om det ikke var en person han stakk. Det var veldig voldsomt.

FOLKSOM: Haraldsgata er ei travel gågate i Haugesund. Foto: Ole-Alexander Økland

Gjerningsmannen ble stoppet

En mann i arbeidsklær forsøkte å stoppe den drapssikta med en hammer, og en annen mann kom til med en planke. Sammen klarte de å stoppe angrepet, forteller damene.

– Det var veldig voldsomt og trist.

De kjente til fornærma, som bodde i nærområdet og ofte var innom butikken.

– Han var kunde av oss, og vi slo av en prat innimellom. Vi snakket sammen for en ukes tid siden.

Blodspruten på butikkvinduene er enda ikke vasket bort. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Nå er butikkvinduene deres dekket til med brunt papir av politiet. Det dekker blodflekker fra offeret. Det er fortsatt blodrester på fortauet utenfor butikken dagen etter drapet. Synet av blodflekkene bringer fram de vonde minnene.

– Hvordan var det å gå på jobb i dag?

– Hjertet pumpet litt ekstra. Det kommer tilbake til oss hele tiden.

Observerte fra hotellrommet

Ina Marie Lund Skinnes og Christian Monsen vitnet også den dramatiske hendelsen. Hotellrommet de bor på, ligger like ved åstedet. De to så offeret liggende på bakken, og at mange kom til for å hjelpe han.

Ina Marie Lund Skinnes og Christian Monsen. Foto: Håkon Vårhus Sagen / NRK

Samtidig kom gjerningsmannen tilbake og knivstakk offeret enda en gang, før han ble dyttet vekk av arbeidsmennene.

– Det var fryktelig. Jeg ønsker egentlig at jeg ikke hadde sett det, sier Monsen.

– Jeg så bare et blodbad. Det var blod på bakken flere steder. Det var et forferdelig syn. Jeg synes synd på mannen, sier Skinnes.

Etter hendelsen låste gjerningspersonen seg inn bak en dør. Da politiet kom måtte de bryte opp denne for å pågripe mannen.

Ikke en kjenning av politiet

Politiadvokat Sveinung Andersen under dagens pressekonferanse om saken. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Ifølge politiadvokat Sveinung Andersen i Sør-Vest politidistrikt er den siktede ikke kjent for politiet fra tidligere.

Den fornærmede hadde derimot en historikk hos politiet, men Andersen vil ikke gå inn på hva dette handler om.

Den drapssiktede skal etter planen fremstilles for varetektsfengsling torsdag.