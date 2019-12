De Lanlay ferdig i Rosenborg

Yann-Erik de Lanlay er ferdig i RBK. Kontrakten til vingen fra Stavanger går ut ved nyttår og blir ikke forlenget, melder klubben. De Lanlay gikk fra Viking til RBK i 2015, og har den siste tiden blitt linket tilbake til Stavanger-klubben. Til NRK sier Viking-trener Bjarne Berntsen at klubben alltid er interessert i gode, lokale spillere, og at det er helt naturlig at De Lanlay sitt navn er blitt diskutert i Viking, siden han nå er uten klubb.