Gården til familien Espevoll ligger i bygda Vikedal i Vindafjord kommune. Den består av tre bebodde hus og et sauefjøs.

Fylkesvei 4772 deler gårdstunet i to, og slik har det vært siden 1970-tallet. Det er 80-sone på veien som går gjennom gården.

Onsdag 11. desember skulle 82 år gamle Magnhild Tordis Espevoll bare gå over gårdstunet for å stelle sauene i fjøset. Hun ble påkjørt og døde av skadene.

– Hele familien opplever selvfølgelig ulykken som et sjokk. Men på den annen side er dette et problem vi har sett i alle år siden veien kom, sier Kristine Espevoll, datteren til Magnhild Tordis Espevoll.

Ønsker seg 40-sone og fartshump

Ifølge familien har de tatt kontakt med Statens vegvesen flere ganger, med håp om å endre fartsgrensen på veien.

– Det er helt uforståelig at det skal være 80-sone på denne veien. Jeg synes det er forferdelig at det alltid må en ulykke til før vi kanskje kan få til en endring, sier Espevoll.

MISTET LIVET: Magnhild Tordis Espevoll ble påkjørt da hun skulle stelle i sauefjøset. Foto: Privat

Aller helst vil familien ha 40-sone og fartshump. Men ingenting har skjedd.

Strekningen ble senest i høst vurdert på nytt, etter at en nabo tok kontakt og ba om at veien fikk 60-sone. Men Vegvesenet mener veien ikke oppfyller de nødvendige kriteriene for å redusere fartsgrensen.

– Jeg synes det er helt forferdelig at vi har et slikt lovverk, og at det ikke finnes unntak, sier Espevoll.

Trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen i Haugesund, Johnny Pedersen, sier han gjerne skulle gitt 60-sone til alle som ønsker det. Men han er nødt til å følge kriteriene som gjelder for å kunne endre fartsgrensen.

– Vi behandler jevnlig slike henvendelser. Det må være en god del avkjørsler før vi vurderer 60-sone. I tillegg må det gjerne være tilbud av virksomheter langs veien, sier han.

INGEN 60-SONE: Johnny Pedersen i Statens vegvesen mener veien ikke oppfyller kriteriene for redusert fartsgrense. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Klandrer ikke sjåføren

Gjennom årene har det ifølge familien vært flere påkjørsler av både folk og dyr på gårdstunet. Og flere nestenulykker.

Kristine Espevoll mener folk har lett for å tråkke på gasspedalen når de kjører på veien.

– Farten er til tider høy. Vi har sett en utvikling gjennom årene, der farten blir høyere. Jeg tror folk er mer stressa, sier hun.

Familien er likevel helt klare på at de ikke klandrer kvinnen som kjørte på moren.

– Vi legger ingen skyld på henne, og det har vi også snakket med henne om. Det kunne skjedd hvem som helst, det er systemet som må rettes opp i, sier Espevoll.

MENER HASTIGHETEN ER HØY: Dette er fylkesvei 4772 som deler gårdstunet til familien Espevoll i to. Det er 80-sone på strekningen, og ifølge familien kjører folk fort på veien. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Vil ha lovendring

Selv om kriteriene ikke er oppfylt, legger ikke familien Espevoll fra seg kampen for lavere fart. De mener kriteriene bør endres.

– Det gjelder ikke bare oss her i Vikedal, jeg vil tro tusenvis av gårder ligger på en fylkesvei og dermed er omfattet av det samme lovverket, sier Kristine Espevoll.

ØNSKER LOVENDRING: Kristine Espevoll mistet moren sin i en trafikkulykke kort tid før jul. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Nå betegner hun det som nærmest en livsoppgave å få på plass en fartshump og et 40-skilt.

– At ingenting blir gjort, opplever jeg nesten som en hån mot oss som lever her. Vi blir ikke ivaretatt på en måte som gjør at vi kan leve trygt i hverdagen. På denne veien vil det alltid være mennesker og dyr som passerer.

Johnny Pedersen i Vegvesenet mener det er viktig å huske på vegtrafikklovens bestemmelser om å avpasse farten etter forholdene og omgivelsene på strekningen.

– Bilister må ta hensyn til dem som bor og går langs veien, sier han.