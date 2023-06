– Elektrisk sykkel? Det er det dummaste vi har sett. Trur de verkeleg at folk skal byrje å sykle på ein sykkel med elektrisk motor?

Jan Erik Holmen prøver å attgje kommentarane som kom frå sykkelforhandlarane i 1998.

Han jobba som sykkelfabrikkarbeidar hos Øglænd DBS i Sandnes den gongen.

– Elektriske syklar kjem i framtida og den byrjar nå. Det er nå de må vere med, sa vi.

Jan Erik Holmen og elsykkelen til DBS som blei utvikla i 1998. Altfor tidleg for dei norske sportsbutikkane. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Men forhandlarane ville ikkje.

Sykkelfabrikken var for tidleg ute og dermed fekk dei ikkje vere med på den elektriske revolusjonen.

25 år seinare går vi inn i sommaren då Norsk Sportsbransjeforening har rekna seg fram til at elsykkel nummer 500.000 blir seld i Noreg.

Treng ikkje bil lenger

Ifølge foreininga er det kvinnene som har drege med seg resten opp på sykkelsetet til elsykkelen.

– Eg elskar denne sykkelen. Den dagen han ryk kjøper eg ny, seier Åse Svilosen. Ho er sykkelfrelst og på veg til jobb på elsykkelen sin.

– Du blir glad, du får sol og du blir ikkje så sveitt, seier Nina Storhaug som har sykla med elektrisk hjelpemotor i 12 år.

Nina Storhaug har sykla på elsykkel i 12 år. Foto: Nora Laugaland / NRK

Ragnhild Thoring har vore utan bil sidan den slutta å virke på julaftan. Då bestemte ho seg for å sjå kor lenge ho kan leve bilfritt.

– Eg synest det er heilt fantastisk. Eg kan frakte alt på elsykkelen. Både planter og flasker. Men du blir jo litt lat og feit av det, smiler ho.

Ragnhild Thoring har ikkje hatt bil sidan jul. Foto: Nora Laugaland / NRK

Det siste der er ikkje fastlege Stian Lobben einig i.

Fastlege Stian Lobben har forska på elsykkel-bruk. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Og han har forska på personar som går frå eit stillesittande liv til å bruke elsykkel til og frå jobb.

Forskinga viste at det gav ein tydeleg helsegevinst.

– Elsykkel senkar jo terskelen for å sykle veldig. Det nordmenn i stor grad blir sjuke og dør av er at dei sit stille, så at vi kjem oss i bevegelse er kjempebra, seier han.

Kvar tredje sykkel er elektrisk

Norsk Sportsbransjeforening reknar med at omtrent kvar tredje sykkel som blir seld i Noreg i år vil vere elektriske.

Direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Det vi ser som er veldig gledeleg er at det er nye brukargrupper. Eldre for eksempel, som har litt større problem med å bruke vanleg sykkel, har nå stor glede av den vesle hjelpen dei får med elmotor, seier direktør i Norsk Sportsbransjeforening, Trond Evald Hansen.

Ei av dei er Signe Njikamp. Ho syklar som ei kule opp bakkane, ifølge seg sjølv.

– Det er den beste vennen eg har, seier ho.

Bakkar er inga sak med hjelp frå motoren, meiner Signe Njikamp. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

I dag står DBS sin første elsykkel på museet Vitenfabrikken i Sandnes. Og nå jobbar sykkelfabrikkarbeidaren på museet.

– Når eg går rundt i Sandnes og ser folk på elektriske syklar, tenker eg av og til at dei skulle berre visst alt det arbeidet som låg bak å lansere ein elektrisk sykkel. Og så bomma vi litt fordi vi var for tidlege, seier Jan Erik Holmen.