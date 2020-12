Datt ned frå gjerde, ikkje påkøyrd

Personen som blei utsett for ei ulukke ved Øksnevadporten stasjon i Klepp, blei ikkje påkøyrd. Det viser seg nå at han fall ned frå eit gjerde, som han prøvde å klatra over. Skaden var likevel så alvorleg at han blei frakta vekk i ambulanse.