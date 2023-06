Salgsforbud, permitteringer og kriser har preget det norske selskapet siden mars. I dag er konklusjonen fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) klar:

De varsler at ingen får selge Easee-ladere i Norge.

14. mars innførte Elsäkerhetsverket forbud mot salg av Easee-ladere i Sverige. Dette førte til krise for selskapet, som ble tvunget til å permittere ansatte og, ifølge DN, hente opp mot én milliard kroner for å overleve.

Det har vært knyttet stor spenning til om norske myndigheter vil følge etter svenskene.

I konklusjonen til Nkom står det at det «etter nøye vurdering har blitt besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i saken».

Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra Easee.

Nkom kommer ikke med pålegg overfor Easee før rettsprossessen i Sverige er ferdig, og saken er endelig avgjort, melder de i pressemeldingen.

Easee-saken: Dette har skjedd Ekspander/minimer faktaboks Det svenske tilsynsorganet Elsäkerhetsverket stilte i februar spørsmål ved Easee sine ladere Easee Home og Easee Charge.

14. mars ble det besluttet full salgsstopp i Sverige.

Bakgrunnen er blant annet at ladeboksen ikke har en jordfeilbryter som oppfyller kravene til svenske myndigheter.

I Norge selges Easee-laderne fremdeles, men flere Easee-forhandlere har midlertidig stanset salg og montering av laderne.

Easee har varslet at de vil anke avgjørelsen til Elsäkerhetsverket, og hente penger fra investorer.

Men saken kan ta tid, og som en konsekvens, sendte underleverandør Norautron varsel om oppsigelse til 81 av sine ansatte tirsdag 21. mars.

17. mars varslet Easee massepermittering av sine ansatte. 24. mars ble 138 av selskapets ansatte permittert.

4. april varslet Easee om at også Nederland vurderer salgsforbud.

Går mot forbud i hele EØS

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15 juni, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. Da må også forvaltningsdomstolen i Sverige stadfeste vedtaket.

Det betyr omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.

– Vi hadde håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i saken. Dessverre har Easee, til tross for at de har fått god til, ikke i tilstrekkelig grad dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene.

Det skriver avdelingsdirektør i Nkom, John-Eivind Velure i pressemeldingen.

– Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert.

Det er ikke blitt rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Direktoratet for samfunnssikkerhet og berededskap (DSB) melder at de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.

Marit Endresen er avdelingsdirektør i DSB. Hun skriver at folk som bruker Easee-ladere hjemme, fortsatt kan bruke den på vanlig måte.

Stridens kjerne

De siste månedene har Nkom gått gjennom dokumentasjonen fra svenske Elsäkerhetsverket. Det er særlig jordfeilvernet svenskene har reagert på.

De mener blant annet jordfeilbryteren må være mekanisk, og at det må være en fysisk knapp på boksen.

Easee sin bryter er digital og kan bare slås av og på manuelt via en app.

Easee er, på sin side, tydelige på at ladeboksen er trygg. De viser til 600.000 monterte elbilladere i Norge og Europa og nesten 60 millioner ladeøkter.

Elsäkerhetsverket savner uansett en risikoanalyse som beviser at løsningen til Easee er like bra eller bedre enn standardløsningene.

Gründer Jonas Helmikstøl har tidligere uttalt at saken handler om dokumentasjon, ikke sikkerhet.

– Vi kunne ha hatt ting enda mer på stell. Vi har vokst ekstremt fort, og har tatt tak i tingene som har dukket opp. Det har ikke noe med produktsikkerheten å gjøre, sa Helmikstøl til NRK i mars.

Livbøye

Fram til svenskene slapp bomben 14. mars var Easee en formidabel suksesshistorie. Selskapet omsatte for rundt 2 milliarder kroner i 2022, ifølge DN. Gründer Helmikstøl hadde samme år en anslått formue på 2,3 milliarder, ifølge Kapital.

Avgjørelsen til Nkom kan få følger for Easee sin framtid. I utgangspunktet skal nemlig hele EU/EØS følge etter svenskene og forby laderen, men Easee har en livbøye:

Et land som er uenig i konklusjonen til svenskene, kan nemlig be EU-kommisjonen om avgjøre saken. Hvis også kommisjonen da mener at svenskene tar feil, må salgsforbudet i Sverige oppheves.