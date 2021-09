Dårlige kjøreferdigheter

Politiet i Stavanger fikk søndag morgen melding om at en bilfører brukte en halvtime i et forsøk på å parkere bilen. Bilen ble kjørt inn i en husvegg og i et gjerde.

Politiet mistenkte at bilføreren var beruset, og rykket ut. De fant etter hvert bilføreren, en mann i begynnelsen av 30-årene.

Bilføreren var ikke beruset, og politiet melder at mannen hadde svært dårlige kjøreferdigheter. Han hadde ikke førerkort, og er anmeldt for dette.