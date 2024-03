Dårlig stemning på Byterminalen

Politiet måtte i natt to ganger innom Byterminalen i Stavanger. Først – i 2130-tiden – kom det en melding om mange ungdommer som lagde dårlig stemning og tilløp til slåssing. Et par timer seinere skjedde det samme igjen. Da var det ei jente i tenårene som hadde gått til angrep på to personer. Vedkommende ble satt i arrest.