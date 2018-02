Dårlig etterforskning av overgrep

Både statsadvokaten og lokallaget til fagforeningen Politijuristene er bekymret for kvaliteten på etterforskningen av voldtektssaker i Sør-Vest politidistrikt, skriver Aftenbladet. Ressursmangel, og for mange nyutdannede etterforskere går ut over etterforskningskvaliteten og framdriften i voldtektssaker.