Dårlig dag på jobben for meteorologen

Med mindre du er morgenfugl, har du kanskje aldri fått med deg værmeldingen på radioen tidlig om morgenen. Men klokken 05.45 – hver dag – setter en meteorolog fra Meteorologisk institutt seg inn et radiostudio i Bergen for å gi en detaljert værvarsling fra landområder og nære havområder over det ganske land.

Sendingene, som dekker langt flere områder og steder enn værmeldinger flest, kan vare i opptil 15 minutter.

Slik gikk det imidlertid ikke da meteorolog Bjørn Erling Bjørnerud skulle melde været onsdag morgen. Fem minutter ut i direktesendingen merket han nemlig at flere av observasjonene og varslene manglet.

– Nattevakten printer ut og legger klar varslene for oss. Jeg kom på jobb tidlig, og gikk rett i studio for å lese opp varselet. Det var først da jeg var direkte i sendingen jeg merket at en del manglet, ler Bjørnerud.

Stillhet i studio

Midt i sendingen blir det stille, og Bjørnerud forlater studioet på jakt etter de forsvunne papirene med resten av værvarselet. Men de er ikke å finne.

– Jeg tenkte de kanskje hadde blitt liggende igjen, men de var ikke blitt printet ut, forteller han.

Tar det med et smil

Og dermed måtte sendingen avsluttes – flere minutter tidligere enn vanlig. Bjørnerud, som har lest værvarselet på radio i rundt et år, tar det hele med et smil.

– Det er ikke så mye annet å gjøre når slikt skjer, sier han.

– Så nå er du klar for ny sending i morgen tidlig?

– Nei, jeg skal heldigvis ikke ha sendingen i morgen, ler han.