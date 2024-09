Dårleg naboskap på Haugalandet

Ordførar i Vindafjord, kallar eit politisk vedtak i Tysvær for dårleg naboskap, skriv Haugesunds avis.

Det handlar om planar for vindmølleindustri i Vindafjord i Vatsfjorden og i Yrkjesfjorden, som grensar til Tysvær.

Dette har teknisk utval i Tysvær sagt nei til.

Me ønskjer ikkje oppankring og uttauing av havvindmøller i Yrkjesfjorden, seier nestleiar i utvalet, Anne Haraldseid (H).

– Eg hadde trudd at Tysvær-politikarane ville ta seg bryet med å snakka med oss før dei avviser planane, seier ordførar i Vindafjord, Ole Johan Vierdal (Sp).