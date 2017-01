Darby's Inn i Stavanger er landets beste bed & breakfast i 2016. I hvert fall hvis vi skal tro brukerne av verdens største reisenettsted, Tripadvisor.

– Det føles veldig bra å bli kåret til Norges beste bed & breakfast. Vi stortrives og har det kjempekjekt her, sier Wenche Darby, som har drevet stedet sammen med Paul Darby siden 2011.

Hun forteller at Darby's får alle typer gjester, men at det naturlig nok topper seg med turister om sommeren.

– Dette er et hus med mye historie, sier hun.

Spisesalen hos Darby's B&B har et ærverdig preg. Foto: Erik Waage / NRK

– Mer makt til forbrukerne

Darby's ligger i Oscars gate i Stavanger, og ble i sin tid tegnet av arkitekt Hartvig Sverdrup Eckhoff. Huset sto trolig ferdig et sted mellom 1895 og 1900.

Og i dag er Darby's hotell med stor suksess. «Når man skal overnatte i Stavanger er det kun ett sted som gjelder», er blant de rosende setningene som dukker opp om stedet på Tripadvisor.

Wenche og Paul Darby driver hotell i Oscars gate i Stavanger. Foto: Erik Waage / NRK

Elisabeth Saupstad, reiselivsdirektør i Region Stavanger, sier nettsteder og tjenester som hjelper reiselystne med å velge steder å spise og sove, er mye brukt.

– Disse tjenestene har også mye makt. De ulike hotellene og restaurantene må tilstrebe å få best mulig karakter av for eksempel Tripadvisor. Forbrukerne styrer det hele, sier Saupstad.

Leser alltid kommentarene

Hun bruker seg selv som eksempel: Hun reiser snart til New York, og er godt i gang med å undersøke hvor hun skal bo.

– Jeg sjekker først om hotellet er tilgjengelig på de dagene jeg ønsker. Neste steg er å gå inn og lese kommentarene folk har lagt igjen om hvordan de opplevde hotellet. Er det for mye tull, da er det uaktuelt å bo der, sier hun.

Det skal ikke herske noen tvil om at Darby's B&B er anbefalt på Tripadvisor. Foto: Erik Waage / NRK

Ifølge reiselivsdirektøren er tjenester som Tripadvisor mer tillitvekkende enn reklamekampanjer.

– Bedrifter vil aldri snakke negativt om seg selv. Med Tripadvisor får vi vite hva gjestene synes, og vi stoler mer på dem. Det blir som å høre på venner og familie, sier Saupstad.

– Men hvor objektivt kan dette være?

– Det er selvsagt viktig å sjekke at hotellet eller restauranten har fått mange kommentarer, og over tid. Hvis ikke, er det for tynt grunnlag å basere seg på. Noen kan også ha blitt betalt av stedene for å skrive ros, det kan man aldri vite.