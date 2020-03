Danskene starter med hjemmetesting av korona-smitte

Det danske Statens Serum Institut setter i disse dager opp et system der de samarbeider med opp mot 120 praktiserende leger landet rundt.

Slik kan de få bedre oversikt over hvor utbredt korona-smitten er, melder Danmarks Radio.

Dette skal skje med stikkprøver. Legene får mulighet til å teste fem til ti pasienter hver uke. Borgerne skal så teste seg selv.

– Noen av dem som ringer inn med milde symptomer, kan sende en pårørende eller venn til legen og hente et testsett, sier avdelingssjef Tyra Grove Krause ved instituttet til DR.

Etterpå kan den syke personen selv ta en nese- eller svelgprøve, levere den til legen, som så sender den inn til Statens Serum Institutt.

Får bedre oversikt

– Vi gjør det for at få et inntrykk av sykdomsbyrden i samfunnet, sier Grove Krause.

– Så vi kan følge opp om tiltakene som er satt i verk ute i samfunnet faktisk virker, sier hun.

Samtidig vil instituttet prøve å finne ut hvor mange som har milde symptomer, og som ikke ender på sykehus.

KORONA-PRØVE: Dette er en hals- og neseprøve, utført av helsepersonell hos legevakt. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det sier noe om hvor mange som vil være mottakelige for å bli smittet i en eventuell ny bølge, påpeker Grove Krause.

Statens Serum Institut, som skal ta imot testene, hører til det nasjonale danske helsevesenet.

Også i USA jobber Windows-grunnlegger Bill Gates' stiftelse med en løsning for hjemmetest.

Men i Norge ser ikke dette ut til å være en mulighet rundt neste sving.

Vurderer alternativer

– Vi ser på flere måter å bygge opp testaktivitet på, svarer avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) på spørsmål om hjemmetesting i Norge.

FHI sier de jobber med å styrke kapasiteten på flere måter, og at ulike muligheter blir vurdert.

UNDERSØKER: Line Vold i FHI sier de ser på ulike måter å øke testkapasiteten på. Foto: Bård Nafstad / NRK

Heller ikke i Rogaland er denne typen prøve et konkret tiltak.

– Vi har verken testutstyr eller kapasitet på sykehuset til å analysere flere tester, sier Janne Dahle-Melhus, fylkeslege i Rogaland.

IKKE KAPASITET: Fylkeslegen i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, sier det ikke er kapasitet til å innføre hjemmetesting der. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Helsemyndighetene anslår at antallet som er smittet av koronaviruset er mange ganger større enn det som er bekreftet til enhver tid.

– For hver pasient som er innlagt med alvorlig covid-19, vil det i hvert fall være minst ti ganger flere med milde infeksjoner, sier Tyra Grove Krause ved det danske instituttet.

Statens Serum Institut vil nå ta kontakt med leger for å etablere det nye testsystemet.

Hvis alt går etter planen kan det være oppe og gå allerede fra neste uke.