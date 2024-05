Dalane Tidende går fra tre til to papiraviser

Stadig flere av Dalane Tidendes abonnenter blir heldigitale. Det fører til at avisen snart går over fra tre til to papiraviser i uka, melder de på sine nettsider. Det ligger også økonomiske årsaker til grunn. Kostnadene for trykk og distribusjon av papiraviser har gått kraftig opp de seneste årene, ifølge Dalane Tidende redaktør Erik Thime.