Dalane får tilbake en politikontakt

Dalane får tilbake politikontakten de tidligere mistet, lovet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da hun besøkte Vikeså i dag. Ordførerne i de fire Dalane-kommunene har over lengre tid slått alarm om manglende politi i regionen, og hadde derfor store forventninger til ministerbesøket.

Men Mehl kom uten de store løftene.

– De får tilbake en politikontakt, som har vært et sterkt ønske. Og så kommer regjeringen til å legge frem et budsjett for 2024 der det kommer penger til flere politifolk i hele landet. Det er opp til politimestrene å disponere de ressursene de får, sier Mehl.

Jobben til en politikontakt er kun forebyggende.

– Det er en god begynnelse, men ikke løsningen på alt, sier Eigersund-ordfører Odd Stangeland (Ap).