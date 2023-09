Dalane Event får prikker etter Treskofestivalen

Et enstemmig kommunestyre i Lund valgte å utstede åtte prikker til Dalane Event etter skjenkebrudd under Treskofestivalen i sommer.

Det skriver Avisen Agder.

Bakgrunnen var mottatte rapporter fra skjenkekontrollører som var innom festivalen.

Der ble det ifølge saksfremlegget funnet flere brudd, blant annet salg av alkohol til synlig beruset person, samt at festivalen ikke hadde godkjente vektere.

Sigbjørn Hofsmo i Dalane Event AS mente på sin side at det var gjort saksbehandlingsfeil, og hadde tidligere i uken sendt inn et tilsvar til kommunen.

Han forteller til avisen at de vurderer å klage.