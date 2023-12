Dagsturhytte manglar sol. Nektar å opne døra.

Dagsturhytta ved Stokkalandsvatnet i Sandnes, har stått stengt store deler av romjula, og held truleg stengt til over nyttår, skriv Sandnesposten.

Avisa har snakka med ein som har fått ansvar for hytta. Ho fortel at hytta er stengt fordi den tidsstyrte låsen går på straum frå eit solcellepanel på taket.

Med lite sol dei siste dagane ser det ut til at låsen ikkje har nok straum til å kunne opne seg.