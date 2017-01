– Det er så trist å komme ut til industribedrifter, og særlig slike store verkstedshaller, der det ikke er aktivitet. At de nå har fått såpass betydelige leveranser til Johan Sverdrup-prosjektet er fantastisk, sier Terje Søviknes (H).

I forbindelse med Solamøtet benyttet den ferske olje- og energiministeren anledningen til å besøke Rosenberg Verft i Stavanger. Han fikk se jobbing på høygir i verkstedhallene på Buøy.

Jan T. Narvestad, administrerende direktør i Rosenberg Group. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

– Det er veldig gledelig at vi har fått aktivitet her. Det er utrolig viktig for oss, byen og regionen. Vi ser enorme ringvirkninger av Johan Sverdrup-prosjektet, sier administrerende direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Group.

Oppsving i 2017

For på Rosenberg tar de nå inn permitterte og ansetter nye. Over seks hundre skal jobbe med Johan Sverdrup-utbyggingen her de neste to-tre årene. Et trettitalls lærlinger er også med på laget. De har fått framtidstroen tilbake.

– Vi har noen utfordringer igjen ennå, og det jobber vi med for å sikre at vi får full sysselsetting også på ingeniørstaben vår, men ute i produksjon vil det blir fullt kjør framover nå, og de neste årene, sier Narvestad.

– De har slitt, og det er jeg fullstendig klar over. Det var i grevens tid at denne kontrakten kom på plass, men desto gledeligere. Det å se aktivitet her, å høre at det buldrer og braker, er som musikk i ørene på en fersk olje- og energiminister, sier Søviknes.