Det var like før klokka 18 måndag ettermiddag at mannskapet på den 270 meter lange cruisebåten Aurora blei overrumpla av eit kraftig uvêr i Stavanger sentrum.

– Båten skulle gå frå kai, og hadde bestilt to taubåtar for å hjelpa til, slik som er vanleg, fortel Trond Andersen, som er maritim sjef i Stavangerregionen Havnedrift AS.

Det viste seg likevel at to slepebåtar ikkje var nok, på grunn av uvêret med snø og kraftig vind som kom heilt uventa.

Anders Bang Andersen er cruiseutviklar i Stavangerregionen Havnedrift. Han skal ta opp dagens hending med reiarlaget P&O Cruises neste veke. Foto: NRK

– Når losen såg kor sterk vinden blei så kalla dei inn ein ekstra slepebåt. Det tok litt tid, men med tre slepebåtar fekk dei til slutt kontroll på situasjonen, fortel losoldermann i Rogaland losoldermannskap, Henry Djupvik. Han har vore i direkte kontakt med mannskapet som var ute.

Filma det heile

Ein som hadde god utsikt til situasjonen var Ivar K. Ingvaldsen, som har leilegheit med balkong i bydelen Bjergsted i Stavanger. Han fanga det heile i filmen som du kan sjå øvst i artikkelen.

– Det var svært dramatisk. Båten gjekk i stor fart mot kaien, og eg berre sat og venta på at dei skulle få gang i den siste slepebåten. Til slutt kom den og berga situasjonen, fortel han.

Det er uvisst kor mange passasjerar det var i båten, men det er plass til 1.800 passasjerar. Havnevesenet skal gå gjennom hendinga med reiarlaget.

– Me skal ha eit møte med P&O Cruises neste veke. Då vil det vera naturleg at me går gjennom dagens hending, seier Anders Bang Andersen som er cruiseutviklar i Stavangerregionen Havnedrift.

– Kva tenker du om hendinga?

– Heldigvis var det veldig mange slepebåtar tilgjengeleg i Stavanger då det skjedde, noko som gjorde at ein verre situasjon blei avverja. Men vêret kan me aldri gradera oss mot, og eg kjenner meg komfortabel med situasjonen.

Skal skriva rapport

Losvesenet skal skriva rapport om hendinga, men også losoldermannen seier at det er vanskeleg å gradera seg mot denne type uvêr.

– Alle blei veldig overraska over at det kom så kraftig vin. Utanom at det tok litt lang tid å få kontroll, så var det ingenting som gjekk gale, seier Djupvik.