– Korona er absolutt noe vi har oppe til diskusjon, og vi har utarbeidet en egen beredskapsplan, sier kommunikasjonssjef Astrid Tomassen i Bergen havn.

4,7 millioner cruisepassasjerer skal gå i land i norske havner i 2020, viser prognosen fra Norway Cruises.

De fleste av cruiseturistene går i havn i Bergen, og i 2020 er det ventet nesten 700.000 passasjerer fra 352 skip bare her.

I den nye beredskapsplanen har de listet opp ulike tiltak dersom et skip ankommer havnen med mistanke om smittede om bord. De er også i jevnlige møter med kommune og smittevernlege.

Avlyser cruise i Norge

I Norges neste største havn, Stavanger, er ett anløp avlyst på grunn av koronafrykt.

– Et skip som skulle komme 5. juni har avlyst hele turen sin til Norge på grunn av korona-viruset, sier havnedirektør Merete Eik.

AVLYSNINGER: Havnedirektør i Stavanger, Merete Eik, håper ikke flere cruiseanløp til Stavanger blir avlyst. Foto: Maren Sivertsvik / NRK

Hun er i jevnlige møter med beredskapsavdelingene i eierkommunene Stavanger, Sola og Randaberg.

– Vi forbereder oss på at det kan komme skip med smitte om bord. Vi kan ikke håndtere en sånn situasjon uten bistand. Da må vi samarbeide med kommunene, sier hun.

– Frykter du cruisesesongen?

– Jeg ser det kan bli krevende dersom det kommer mange skip med smitte om bord. Det blir en annerledes sesong, sier havnedirektøren.

Kommunene har ansvar

Å lage en ny forskrift tar for lang tid, ifølge Helsedirektoratet. Ansvaret ligger lokalt. Altså på kommuneoverlegen i hver enkelt kommune.

INGEN FORSKRIFT: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier det ikke blir laget en løsning for alle cruiseskip. Foto: NAINA HELEN JAMA

– Vi hadde en stor arbeidsøkt med cruiseskipet i Haugesund. Det har gitt et grunnlag for å jobbe videre med løsninger, men det vil ikke bli laget én for alle cruiseskip, sier direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog.

Tiltak må tilpasses i hvert tilfelle fordi det avhenger av hvor passasjerene kommer fra, samt kompetansen og kapasiteten til helsetjenesten der de er i Norge, utdyper helsedirektøren.

Korona på cruise – et skrekkscenario

Etter tirsdagens nesten-utbrudd i Haugesund oppfordrer smittevernlege Teis Qvale alle kommuner med cruiseturister å se på beredskapsplanene sine.

MÅ FORBEREDE SEG: Smittevernlege i Haugesund kommune Teis Qvale, ber alle kommuner gå gjennom beredskapsplaner. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Vi kommer til å se på beredskapsplanene våre og se om vi kan forbedre de. Jeg oppfordrer alle andre kommuner som får besøk av cruiseskip om å gjøre det samme, sier Teis Qvale.

Allerede neste uke kommer det neste skipet til Haugesund.

– Er koronasmitte på cruiseskip et skrekkscenario?

– Absolutt. Men vi har lært mye på kort tid og føler oss bedre rusta i tilfelle ny situasjon, sier han.