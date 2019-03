CP-rammede Amir forteller om ny hets: – Jeg føler meg ikke trygg

– Det tærer på meg psykisk. Det er veldig tøft. Jeg blir jo innestengt i mitt eget hjem, sier Hashani til NRK.

Hashani har cerebral parese og er avhengig av rullator og rullestol for å komme seg rundt. Han har også avhengig av assistent for å klare daglige gjøremål.

For to uker siden skrev NRK at den handikappede 28-åringen hadde blitt utsatt for hets og trakassering mens han ventet på trikken.

En mann skal ha spyttet på han og fortalt at han ikke fortjente å leve fordi han var handikappet. Hashani anmeldte dette til politiet.

Onsdag 15. mars, tre dager etter første hendelse, forteller Hashani at han møtte på samme man enda en gang – på det samme trikkestoppet i Oslo.

– Han skrek igjen at jeg ikke fortjente å leve fordi jeg var handikappet og at jeg burde henge meg. Jeg ble livredd for at han skulle gå til fysisk angrep på meg denne gangen. Da hadde jeg ikke hatt så mye å stille opp med, sier han.

28-åringen har Cerebral parese og er avhengig av rullator og rullestol. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Hva gjør slike hendelser med deg?

– Det har gjort at jeg ikke lenger føler meg trygg. Jeg tør ikke gå alene på åpen gate lenger av frykt for å treffe på han igjen.

– Var det ingen rundt deg som reagerte?

– Nei, jeg vet ikke om det var fordi de ikke brydde seg eller fordi de ikke fikk med seg hva som skjedde. Uansett så synes jeg at folk generelt må følge bedre med på det som skjer rundt dem og ikke bare se ned i telefonen, sier han.

Monica Lillebakken ved Manglerud politistasjon sier etterforskningen ikke har ført til noen identifisering av gjerningspersonen. Foto: Politiet

Hendelsene etterforskes nå av hatkrimgruppa ved Manglerud politistasjon, og Hashani har blitt utstyrt med voldsalarm. Alarmen fikk han etter at han anmeldte den siste hendelsen.

Dette gir han direkte linje til politiet dersom noe skulle oppstå, opplyser Monica Lillebakken, politiførstebetjent og leder for hatkrimgruppa ved Oslo politidistrikt.

– Vi satte i gang etterforskningen etter at Amir Hashani anmeldte det første forholdet. Vi har avhørt fornærmede og et vitne, men vi har ingen konkrete vitner til noen av hendelsene. Vi har også undersøkt mulighet for å sikre videoopptak av området, men det finnes ikke, sier Lillebakken når NRK tar kontakt etter at Hashani anmeldte hendelse nummer to.

– Så langt har ikke etterforskningen av de to forholdene ført til noen identifisering av gjerningspersonen, sier Lillebakken.

Ikke første gang

Selv om Hashani beskriver de to hendelsene som det groveste han har opplevd til nå, er det ikke første gang han opplever å bli trakassert på åpen gate, forteller han.

– Jeg har opplevd flere ganger å bli kalt for «jævla handikapunge» for eksempel. En gang ble jeg også beskyldt av en mann på gata for å ha stjålet min egen rullator. Det endte med at han ringte politiet for å anmelde meg.

– Også er det ofte at fremmede folk spør meg om jeg som handikappet, klarer å ha sex. Det skjer ganske ofte egentlig. En gang jeg gikk sammen med min forrige kjæreste, ble han også skjelt ut av en dame som mente at han utnyttet meg. Vi var jo bare kjærester. Det virker som det er vanskelig for folk å skjønne at handikappede også kan ha et kjærlighetsliv, sier han.

– Skremmende

I en undersøkelse gjort i 2016 på oppdrag for Barne‐, ungdoms‐ og familiedirektoratet (Bufdir), svarer en tredjedel av de 947 respondentene med ulike grader av funksjonshemming at de har blitt utsatt for hat eller krenkende ytringer.

Generalsekretær Sunniva Ørstavik reagerer kraftig på hendelsene som Hashani har vært utsatt for. Foto: Trine Lise Sviggum Helgerud

Generalsekretær Sunniva Ørstavik beskriver hendelsene som Hashani forteller at han har vært utsatt for, som «skremmende».

– Det som Amir har opplevd den siste tiden, er fryktelig. Det er både skummelt og skremmende. Dessverre er det sånn virkeligheten er for mange som har en tydelig funksjonshemning. Amir får nå dobbel dose og det er skikkelig tøft. Dette er jo en trusselsituasjon som er skummel for han og som er med på å berøve friheten hans, sier hun til NRK.