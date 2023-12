Conoco Philips-direktør på inntektstoppen i Rogaland

Conoco Philips-sjef, Steinar Våge frå Stavanger hadde høgast inntekt i Rogaland i fjor. Han tente 178 436 452 millionar kroner i 2022, og hadde ei formue på 195 874 564 kroner.

Investor Ole Ertvaag frå Stavanger er på andre plass med 152 533 485 og ei formue på 357 581 439.

Deretter kjem Ståle Kyllingstad, gründer innan oljeservice frå Time kommune, med inntekt 104.623.207 og formue på 635.825.529.

Den første frå nordfylket på lista er Sigurd Steen Aase frå Haugesund. Han hadde fjerde høgast inntekt i Rogaland. Steen Aase er mannen bak barnehagekjeda Trygge Barnehager og hadde hhv. 104.500.083 og 178.948.315 i inntekt og formue.

For å bli med på lista over dei 100 med størst inntekt i Rogaland må du ha tent over 13 millionar kroner i 2022.