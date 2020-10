I Tallinn konkurrerte i dag nokre av Europas beste kokkar om den prestisjetunge sigeren i Bocuse d'Or Europa.

I spissen av det norske laget er Christian André Pettersen, som vann konkurransen i 2018.

Pettersen og Noreg tok i dag nok eit gull i den beintøffe kokkekonkurransen.

– Det er fantastisk, det har vore ein lang veg og endeleg er vi her i Tallin, sa Pettersen rett etter å ha mottatt den gjeve prisen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I meisterskapen konkurrerer 16 av dei beste kokkane i Europa, og dei ti beste får dra til verdsmeisterskapen i Lyon i 2021.

På pallen stod òg Danmark på andreplass, og Sverige tok bronse. Smittevernreglar prega arrangementet, med munnbind på dei fleste i lokalet, og utan publikum på tribunen.

Sat spente i Sandnes

Bodøværingen har vore kjøkkensjef på restauranten Mondo i Sandnes. Der sit ein spent heiagjeng norske flagg og ventar på svaret frå juryen.

– Ein veit ikkje før ein veit, men det ser bra ut, seier kollega av Pettersen, Rasmus Skoglund.

HEIAR HEIMANFRÅ: Kvar gong Christian André Pettersen er med i store internasjonale konkurransar sit ein lojal gjeng i Sandnes og følger med. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

I tillegg til flagga har dei ein haug med kubjøller, og stemninga er i taket. Då Danmark tar andreplassen finn dei fram champagnen.

– Kva gjer at gjer at Christian vinn, om han blir ropt opp no?

– Eg trur det er det at vi våga å lage ein annleis fiskerett, seier Skoglund.

Og rett nok, Noreg og Christian André Pettersen får namnet sitt ropt opp, og jubelbrølet er overdøyvande – både i Tallinn og Sandnes.

Nervar før gullet

– Han ringde no nettopp og verka roleg og nøgd, seier Ellen Therese Ims, sambuaren til Christian André Pettersen.

Ims fortel at det krev ufatteleg mange timar med intens øving før ein slik konkurranse.

– Men denne gongen fekk eg lov å vere med, så for min del har det vore heilt supert, ler ho.

Ellen Therese Ims og resten av gjengen har følgt sendinga i fleire timar, og ventar berre på juryen si avgjerd.

– Vinnarsjansane er gode, Noreg er alltid sterke, og om han har levert slik me har trena på er det gode sjansar, iallfall til pallplass, seier kollega av Pettersen, Rasmus Skoglund.

TIDLEGARE GULL: Noreg har vunne VM i kokkekunst fleire gongar, og har flest medaljar i Bocuse d'Or av alle land i verda. Her vinn Ørjan Johannesen i 2015. Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / Afp

Med sigeren i Årets kokk 2019 er bodøværingen allereie sikra som Noregs kandidat i verdsfinalen i Lyon i 2021.

– Målet er at vi skal vinne VM, akkurat nå gjeld det å få ei god plassering og vise at vi ennå er «sharp», seier Skoglund.

Siktar på å vinne heile greia

I verdsfinalen i fjor blei det òg pallplass for. I fjor måtte Pettersen innrømme at han var litt skuffa.

Christian André Pettersen takker laget etter han vann bronse i Bocuse d'Or

Fjorårets bronse gjer at Noreg er landet som har vunne flest medaljar for maten sin i Bocuse d’Or. Sidan oppstarten i 1987 har Noreg no vunne fem gull, tre sølv og tre bronsar.

Norske medaljevinnarar i Bocuse d'Or Ekspandér faktaboks 1991: Lars Erik Underthun (sølv)

1993: Bent Stiansen (gull)

1997: Odd Ivar Solvold (bronse)

1999: Terje Ness (gull)

2003: Charles Tjessem (gull)

2005: Tom Victor Gausdal (sølv)

2009: Geir Skeie (gull)

2011: Gunnar Hvarnes (bronse)

2015: Ørjan Johannessen (gull)

2017: Christopher W. Davidsen (sølv)

2018: Christian André Pettersen (bronse)

Dei skandinaviske landa er dominerande i Bocuse d'Or, med Danmark som fjorårets VM-vinnar, og Sverige og Noreg på andre- og tredjeplass.

Prestisjetunge utmerkingar har ikkje vore mangelvare for 31-åringen.

Med siger i det nasjonale meisterskapen Årets kokk 2019 i Mathallen i Oslo, er Pettersen kandidat i neste års Bocuse d'Or i Lyon, og det viktigaste i den europeiske konkurransen er å vise seg fram frå si beste side.