Chris Rock nektet publikum å ha med mobil på stand up-show

– Nå tok jeg en snap for å bevise at jeg var her. Sosiale medier vet du, det liker vi, forteller Ståle Rosenberg på vei inn i DNB Arena.

Han var en av de tre tusen publikummerne som måtte sikre seg digitale minner utenfor arenaen før showet startet.

Like etter at publikum var blitt kroppsvisitert i inngangen, måtte de sette mobilen på lydløs og legge den i en pose som så blei forsegla.

Mobilen legges i disse posene, etterpå forsegles posene og publikum kan gå inn for å nyte konserten uten å bli forstyrret. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

Det er første gang i Norge at mobilbruken begrenses slik komikeren Chris Rocks show krevde i Stavanger. 7. oktober kommer Chris Rock til Oslo, der det også blir mobilforbud.

– Følger bedre med

I den lange køen inn til konserten, traff NRK en publikummer som ikke hadde noe mot mobilforbudet:

– Det gjør konserten litt ekstra spennende. Det er bare vi som får konserten med oss.

Arrangør Christian Schøyen tror mobilforbudet bidrar til at flere følger bedre med. Foto: Siri Wichne Pedersen / NRK

For ni måneder siden opptrådte Chris Rock på den kjente stand up klubben Comic Strip Live i New York. 32 minutter av opptredenen ligger nå på en nettside for videodeling. Lignende eksempler ønsker komikeren å unngå fremover, sier arrangør Christian Schøyen.

– Mobilforbudet handler om å ikke legge ut materialet hans på nett, slik at andre kan se det.

Arrangøren tror også at forbudet gjør at publikum følger bedre med.

– I vår bransje er det et problem at mange sitter på mobilen under konserten. Dette er noe Chris Rock ønsker å unngå, forteller Schøyen.

– Mobilforbud er framtiden

– Jeg synes det er greit. Da kan folk konsentrere seg om opplevelsen, istedenfor å sitte på telefonen. Mobilforbud er gjerne veien å gå, mener en publikummer under onsdagens konsert.

Chris Rock ble onsdag første komiker som nektet publikum å bruke mobil, da han opptrådte i DNB Arena. Foto: Ethan Miller / AFP

Den uttalelsen får støtte av operativ leder for Prosec, Henning Kristiansen. Han tror det blir flere mobilfrie konserter fremover.

– Jeg tror dette er noe vi vil se mer av. For artistene i dag er det et stort behov å turnere rundt for å tjene penger. De er ikke interessert i at konsertene skal tas opp, men at det ene og alene skal være en liveopplevelse, sier Kristiansen.