Chesak likevel aktuell i Sandnes

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) kan likevel kjempe om ordførerposten i Sandnes, noe hun for kort tid siden sa nei til. Nå er hun spilt inn som kandidat, og avviser ikke at hun stiller. – Det er uaktuelt å samarbeide med Frp, men det er tydelig at flere i Sandnes ønsker et skifte, sier Chesak til Stavanger Aftenblad. Stanley Wirak (Ap) er ordfører i dag, og samarbeider med Frp som har varaordfører På Morten Borgli.