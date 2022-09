Oljearbeidarar i heile landet kjem no verken til eller frå plattformene i havet. Pressetalsperson i Equinor, Eskil Eriksen, stadfestar at selskapet er råka av helikopterstansen.

– Dette får konsekvensar for personellbytte, men dette er situasjonar som installasjonane er godt vande med å handtere. For eksempel når helikoptertransporten blir innstilt på grunn av vêr eller andre årsaker, seier Eriksen.

Ifølge Stavanger Aftenblad, som omtalte dette først, har Luftfartstilsynet ikkje kunne godkjenne flygingane fordi det trengst ein dagleg leiar som er ansvarleg.

I går trekte den daglege leiaren seg brått.

Kring 40 flygingar er kansellerte hittil i dag. Foto: Odin Omland / NRK

– Vi er avhengige av å bytte personell som går av skift og bytte de, så det er det dette handlar om, seier Eriksen.

Equinor blei varsla av CHC om at helikoptera var sett på bakken og avventar no prosessen som selskapet må gjennom for at trafikken kan takast opp att.

Håper å kome raskt i gang

Vegard Einan er pressekontakt i CHC og seier dei no jobbar på spreng for å kome i gang så raskt som råd.

– Vi har ein ambisjon om at flygingane skal starte opp så snart som mulig, og vi er i ein tett dialog med Luftfartstilsynet for å sørge for at dei får den dokumentasjonen dei treng, seier Einan.

Einan understrekar at redningshelikoptera som selskapet opererer ikkje er råka av stansen.

– Kvifor let de dette skje, at ein leiar som trekker seg råkar trafikken?

– Det er slik at Luftfartstilsynet berre godtek ein godkjent leiar i den rolla, difor er vi i denne situasjonen no. Men eg kan ikkje kommentere forholda rundt dagleg leiar og kan ikkje kommentere kvifor han trekte seg, seier Einan.