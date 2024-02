CHC-helikoptre står på bakken

CHC Helikopter Service har valgt å midlertidig stanse all helikoptervirksomhet.

Grunnen er at de trenger å få nødvendig oversikt over dokumentasjon knyttet til luftdyktigheten av helikopterne.

Seks CHC-helikoptre skulle hatt avgang til ulike oljeplattformer i dag fra Sola Lufthavn. Samtlige står fortsatt på bakken ifølge heliport.no.

– Det er viktig å understreke at det ikke har vært en sikkerhetsrisiko knyttet til denne problematikken, men vi må alltid sørge for at vi har full kontroll på all dokumentasjon knyttet til våre helikoptere, sier daglig leder i CHC, Tore Villard.

Han sier at de i første omgang prioriterer å få klarert helikopterne som brukes til redningstjeneste, og deretter passasjerhelikopterne som går i trafikk offshore.

Klokken tre er foreløpig seks helikoptere klarert og tilgjengelig.

– Vi jobber på spreng for å være tilbake i normal drift i løpet av kvelden i dag, sier Villard.

Avgangene berørt er:

HKS170 til Johan Sverdrup feltsenter

HKS167 til Grane og West Phoenix

HKS125 til Ringhorne og Balder FPU

HKS160 til Draupner Sleipner A

HKS171 til Johan Sverdrup feltsenter

HKS162 til Deepsea Atlantic og Deepsea Aberdeen