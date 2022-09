Charlotte Sørås vert ikkje fylkesordførarkandidat

40-åringen vert ikkje kandidat for Arbeidarpartiet neste haust, skriv Aftenbladet. Sørås vart ikkje med i nominasjonskomiteen sitt forslag. Gruppeleiar Tom Kalsås frå Gjesdal ligg på førsteplass på lista.

Leiar i Stavanger Arbeidarparti, Arild Michelsen, seier til avisa at lokallaget er forbanna og provosert. Leiar i nominasjonskomiteen, Karmøy-ordførar Jarle Nilsen, seier nominasjonsarbeidet har vore godt og at dei vektlegg at alle regionar i fylket skal vere representerte.

Nominasjonsmøtet står 19. november i Haugesund.