– Eg trudde det var ei bot, seier Elin Øglænd Galta.

Ho blei mildt sagt positivt overraska då ho las brevet.

Med eit heimehekla raudt hjarte nedst på brevet står det:

«Kjærleik er overalt.»

– Dette var jo gode ord og noko som gjer dagen betre.

Så legg ho til:

– Men eg veit ikkje kven som har skrive det.

– Det skal så lite til

Personen bak er Cathelijne van Hoof i Stavanger. Ved å skrive hyggelege brev, oppmuntrar ho framande.

Foto: Skjermbilde / Instagram

Og ho brenn for å glede andre.

– Dette tek meg nokre sekund å skrive, men det kan ha mykje å seie for andre, seier ho.

Cathelijne van Hoof skriv oppmuntrande ord og dikt på brev. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Ho opnar ein konvolutt. Inni brevet, på ein lapp, står det: «Takk for at du er her ❤️».

– Viss du har ein dårleg dag og finn eit sånt kort, kan det verkeleg gjere ein forskjell. Det skal jo så lite til, seier van Hoof.

Ho skriv nemleg oppmuntrande ord og dikt på kort og legg dei frå seg på ulike stader i Stavanger.

Det kan vere på ein kafé, i ei bok på biblioteket eller oppå kopimaskina på skulen.

Her er van Hoof i ferd med å leggje eit av breva i postkassa til naboen. Ho har ingen regel for kvar breva blir lagde. Det kan vere overalt. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Eit varmare samfunn

I ei digitalisert verd trur van Hoof folk har eit behov for å få handskrivne kort.

Ho starta i det små med å sende kort med små dikt til venner.

Og det merket ho blei sett veldig stor pris på.

– Då byrja eg å skrive mange kort og legge dei her og der. Eg har alltid med meg kort i veska mi, seier ho.

Nyleg starta ho opp ein Instagram-brukar der ho deler ord og erfaringar.

Brukeren på Instagram @kind_little_notes er nokså ny, men ho får meldingar frå folk som finn breva hennar rundt om i byen. Foto: Skjermbilde / INSTAGRAM

– Eg er alltid spent på kven som får breva og om det har hjelpt.

– Bidreg til eit positivt verdsbilete

Siri Abrahamsen driv selskapet Gleding. Dei jobbar for å bygge eit samfunn med glede og tilhøyrsel for alle.

Det gjer dei gjennom kurs og undervisning på skular, i barnehagar og for føresette.

Abrahamsen seier det er supert at van Hoof set av tid til å gle andre.

– Det er mørkt og mykje fælt som skjer for tida. Eg trur ikkje ein skal undervurdere desse små handlingane, seier Abrahamsen.

Siri Abrahamsen i Gleding. Ho seier det er viktig at folk kan få ei oppmuntring i kvardagen. Foto: Aanonsen foto

Abrahamsen trur at det å få litt vennlegheit frå ein framand, vil bidra til at ein får eit meir positivt verdsbilete.

– Det å vise ein vennleg gest som dette, er noko som gjer at verda ikkje blir så hard og kald.

Lite kan bety mykje

I heimen til van Hoof snakkar ho, mannen og dei tre barna mykje om kva dei kan gjere for at andre skal få ein betre dag.

– Eg pleier å seie til ungane mine at viss dei ser nokon i butikken eller på skulen og smiler til dei, så kan dei vere den einaste som verkeleg har sett personen den dagen.

– Til og med eit enkelt smil eller eit hei kan bety enormt mykje for ein person, seier ho.

På breva står det «Til finnaren» eller «Til den som finn». Cathelijne van Hoof er alltid klar med desse breva i veska. Ho håpar fleire blir med på å spreie glede. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Vil ha fleire med

No håpar ho folk ser betydninga av det å glede andre.

– Eg håpar dette spreier seg og at folk blir med på det. Det skal så lite til for å skape eit varmare samfunn.

Ho trekkjer fram at det ikkje er mykje som skal til:

– Smil, for det kan bety mykje.