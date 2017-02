Camilla Herrem og Steffen Stegavik giftet seg i 2013. Begge to har gjort det stort på håndballbanen. Foto: Anders Werner Øfsti / NRK

– Vi vil ha foredrag hvor de kan lære av våre opp- og nedturer, om skader og hvordan man kan komme seg over ting som det, sier Camilla Herrem.

Sammen med ektemann og håndballspiller, Steffen Stegavik, skal hun selv være hovedinstruktør på håndballskolen de starter til sommeren.

Lærer om motgang og skader

Den raske kantspilleren har vunnet flere mesterskap med landslaget. Men det har blitt noen nedturer også i løpet av karrieren.

– Alt går ikke alltid oppover når en spiller håndball, og jeg håper vi kan lære dem litt om den mentale biten også. Det er viktig.

Camilla Herrem var utrøstelig etter å ha bommet på det siste skuddet i semifinalen mot Russland under OL i fjor. Norge tapte kampen etter ekstraomganger. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Stegavik har nylig skrevet kontrakt med Nærbø IL, mens Herrem har kontrakt med makedonske HC Vardar frem til sommeren 2018. Paret har lenge snakket om å starte håndballskole sammen.

– Det er kjekt å gjøre noe sammen. Steffen har hatt håndballskole tidligere så han kan dette godt, sier hun.

– Skruskuddet blir vanskelig

Camilla Herrem håndballskole startes i samarbeid med Nærbø IL, og skal være for alle i Rogaland. Den første skolen er lagt til slutten av juni. Da blir det tre dager for barn mellom 8 og 12 år, etterfulgt av tre dager for tenåringer mellom 13 og 16 år.

Mange har sett Camilla Herrem henge i luften, før hun skrur ballen inn bak målvakten. Lett er det imidlertid ikke. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi har lyst å lage en skole hvor ikke alt foregår inne i en hall. Fysisk aktivitet ute og å lære kroppen å kjenne med tanke på styrketrening med egen kroppsvekt for eksempel.

Men selvfølgelig blir det håndball også.

– Mange vil nok lære seg skruskuddet til Herrem. Hva sier du da?

– Det tok lang tid før jeg lærte det selv, og er noe jeg fortsatt trener på. Jeg kan lære dem teknikken, men så må de trene og øve på egen hånd. Det ligger mange, mange timers trening bak, ler hun.