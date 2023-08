Bystrøm til nytt profflag

Landslagssyklisten Sven Erik Bystrøm fra Haugesund har underskrevet en kontrakt med profflaget Groupama-FDJ for de to neste sesongene. Det bekrefter laget på X/Twitter. Bystrøm har de to siste sesongene syklet for det belgiske profflaget Intermarché Wanty Cirkus, etter at han forlot UAE etter fire sesonger.