Bygningsbrann i Stavanger

Nødetatene rykket ut etter melding om en bygningsbrann i en leilighet i Tjensvoll i Stavanger.

Det skal ha begynt å brenn ei en sofa. Brannvesen og politi er på stedet og har kontroll.

– Mye tyder på at beboer har vært noe uheldig med et askebeger og at skadene begrenser seg til sofaen, skriver politiet.