Bygningsbrann i Haugesund slukket

Nødetatene rykket tirsdag ettermiddag ut på melding om røykutvikling i et bygg i Kirkegata i Haugesund.

Brannen startet på branntomta der den gamle brannstasjonen i Haugesund brant for nærmere to år siden. Her er planen å reise et leilighetsbygg, og det var dette bygget som brant.

Det var ansatte som slukket brannen før brannvesenet kom til stedet.