Byggingen av tunnelportalen starter

Klokken ni i dag gikk den første salven i byggingen av Rogfast av i dagsonen i Randaberg. – Dette blir det første synlige beviset for at byggingen av verdens lengste undersjøiske vegtunnel er godt i gang,

sier sjef for Rogfast, Oddvar Kårmo. Sprengningen er starten på byggingen av tunnelportalen til Rogfast