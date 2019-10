Bygging av havvind i Vindafjord

Bygginga av skroga til den store vindparken Hyvind Tampen skal skje på Domersnes i Vindafjord og på Stord.Det er klart etter at Equinor i dag skriv under kontraktar for 3,3 milliardar kroner, blant anna med Kværner som skal bygge i betong.