Bygger hytter for to milliarder

– Dette er risiko på høyt nivå, men det er stor etterspørsel, konkluderer boligbygger Njål Østerhus i Øster Hus.

I Hønedalen i Sirdal investerer Øster Hus to milliarder kroner. Mellom 2020 og 2025 skal 300 hytter stå ferdig på hyttefeltet.

– Vi satser på høy standard. Snittprisen ligger på 6,5 millioner, med en startpris på 4,5 millioner.

Slik ser det ut på hyttefeltet i Hønedalen nå. Foto: Arild Eskeland / NRK

Før salgsstart har selskapet støypet 28 grunnmurer. Boligutvikleren selger boliger på spekk.

– Det gir kundene et unikt utgangspunkt til å se hvordan hyttene blir og de kan velge den rette beliggenheten.

Prisutvikling i Sirdal Ekspandér faktaboks 2016: 2.990.000 2015: 2.400.000 2014: 2.550.000 2013: 2.887.280 2012: 2.500.000 2011: 2.050.000 2010: 2.150.000 2009: 1.750.000 2008: 2.070.000 2007: 1.925.000 Statistikken viser medianprisen av omsatte hytter i Sirdal. Kilde: Eiendom Norge

Etter én uke med salg har Øster Hus solgt åtte hytter. I tillegg er ytterligere fire hytter reservert. Målet er å selge 20 hytter før jul. Ifølge Østerhus betyr det 140 millioner kroner i omsetning.

– Dette er den største utbyggingen som har vært i Sirdal. Vi satser stort, forteller Østerhus.

Hytteprisene øker

Tall fra Eiendom Norge viser at Sirdal, Flø og Hafjell hadde landets høyeste priser for fritidsboliger på fjellet i 2016. 2.990.000 kroner var medianprisen i Sirdal. Det er en økning på 550.000 kroner fra 2015.

Omsatte hytter i Sirdal Ekspandér faktaboks 2016: 71 2015: 53 2014: 64 2013: 43 2012: 54 2011: 53 2010: 53 2009: 51 2008: 35 2007: 22 Statistikken viser antall registrerte omsetninger. Kilde: Eiendom Norge

– Vi merket gjennom vinteren i fjor at hyttemarkedet i Sirdal bedret seg mye sammenlignet med tidligere år. En viktig årsak er at boligmarkedet og arbeidsmarkedet i nærliggende regioner har bedret seg, og det er generelt mer optimisme blant folk, forteller administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer.

Christian Dreyer i Eiendom Norge forteller at hyttesalget i Sirdal går som det suser. Foto: Mohammad Mnawar / NRK

På landsbasis ble det solgt 3463 hytter i 2016. Det er en økning på 13 prosent fra 2015. I Sirdal ble det omsatt 71 hytter, noe som er rekord de ti siste årene.

– Det er definitivt et marked for dyre hytter i Sirdal. Vi ser en bedring i norsk økonomi og da styrker kjøpekraften seg. Folk ser at bunnen er nådd. Det gir trygghet til å kjøpe sekundærboliger eller hytter, mener Dreyer.

Rekordsalg

Også i Sirdal Eiendom merker de at optimismen er tilbake igjen. 2017 har allerede skrevet seg inn i historiebøkene til selskapet som tidenes salgsår.

– Vi har solgt 13 hytter som hytteeierne skal leveres denne vinteren. Den pågangen har vi ikke opplevd tidligere, forteller Lars Enok Wang.

Lars Enok Wang i Sirdal Eiendom fort Foto: Arild Eskeland / NRK

Selskapet trodde oljekrisen skulle føre til en dropp i hytteslaget, men slik har det ikke blitt. Nå blir hytter i prisklassen fire til fem millioner revet bort fra markedet.

– Det overrasker oss. Folk spådde stopp i salget, men vi har solgt tre ganger mer enn hva vi gjorde på samme tid i fjor.