Bygger "lekeplass" for kyllinger

– Kyllingene syns det er kjempekjekt. Å få folde ut vingene, grave seg ned og rett og slett bare bade litt i molda, sier Marita Tjessem som er kyllingbonde.

Marita Tjessem er kyllingbonde. Foto: Gunnar Morsund / NRK

De vel 40.000 kyllingene hos Marita og Kjell Sverre Tjessem i Sandnes har fått et bedre liv. I løpet av sitt korte liv på rundt en måned er det nå slutt på ensformigheten - nå har de fått strøbad og andre boltreplasser.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

– Rampene blir på måte et lekestativ for kyllingene, sier Tjessem.

Samarbeid med matvarekjede

Det er kyllingprodusenten Den Stolte Hane, som i samarbeid med matvarekjeden Coop, som nå innfører det som kan kalles lekeplasser for kyllingene for å øke dyrevelferden.

– Det er klart at hvis en kylling har det bra, så vokser den og legger på seg, og da blir det god kvalitet, sier produsentkontakt Hallgeir Bø i Den Stolte Hane.

Hallgeir Bø er produsentkontakt i Den Stolte Hane. Foto: Gunnar Morsund / NRK

82 kyllingprodusenter i Sør-Rogaland investerer tilsammen rundt 5 millioner kroner og bygger nå om sine kyllinghus, forteller Bø.

– Et bedre liv

– Vi ser at kyllingene i større grad får tilfredstilt sine adferdsbehov, som er å strøbade, hvile i høyden, plukke og søke. De er mye mer aktive og utfører i større grad poitiv adferd, sier Kristin Bjønnes, som er veterinær i Den Stolte Hane.

Kristin Bjønnes er veterinær i Den Stolte Hane. Foto: Gunnar Morsund / NRK

Den Stolte Hane leverer rundt fem millioner kyllinger hvert år til Coop. Dette er omlag en firedel av all kylling som blir produsert her i landet. Mattilsynet opplyser til NRK at de er glad for alle tiltak som er med på å øke dyrevelferden, spesielt at kyllingene får ramper de kan klatre på.

– Når kyllingene nå har fått det bedre, blir det også bedre å være kyllingbonde, sier Marita Tjessem.