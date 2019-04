– Vi prøver å få ut pappemballasje. Vi er jo redd for at skjeggkre kan samle seg i bølgepapp, og komme ut når det blir mørkt, sier administrerende direktør i Jadarhus, Rune Hatlestad.

Skjeggkre har for alvor tatt bolig i mange hus og leiligheter landet over etter at de ble oppdaget i Norge i 2013. Insektene finnes i både nyere og eldre boliger, men hovedvekten er i nye bygg.

TAR GREP: Rune Hatlestad, administrerende direktør i Jadarhus, ønsker ingen skjeggkre i selskapet sine byggeprosjekter. – Ut med bølgepappen, sier han. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Derfor er det flere byggefirma som så vidt har begynte med rutiner for å holde insektene borte fra nye boligprosjekter.

– I noen bygg har vi lagt ut limfeller i forkant av overtakelse. For å forvisse oss om at det ikke er skjeggkre i bygget når kunden overtar, sier Hatlestad.

Også byggfirmaet Block Watne har lignende rutiner for sine boligprosjekter.

Kartlegger steder med mye papp

De drøyt én centimeter lange insektene gjør vanligvis ingen materiell skade på boliger, men blir regnet som skadedyr fordi mange syns de er ekle og ubehagelige, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

DEFINERES SOM SKADEDYR: Skjeggkre defineres som skadedyr, men de gjør under normale forhold lite skade. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Det siste året har forskere og byggebransjen gått sammen for å kartlegge problemet. En av anbefalingene er å innføre skjeggkre-kontroller før nye eiere overtar boligen.

– Den kan vise at det har vært en kvalitetssikret prosess, sier forsker i Mycoteam, Johan Mattsson.

Funn så langt viser at det er risiko for å få skjeggkre i hus i byggeperioden, men den er relativt liten.

– Mange må ta ansvar, ikke bare byggebransjen. Vi vet at det finnes skjeggkre på flere lager, og herfra kan insektene bli spredt videre. Det blir nå utarbeida retningslinjer for lagervirksomheten, sier Anders Aak i Folkehelseinstituttet.

«Hjelp! Skjeggkre. Kan dere hjelpe?»

Også i gamle hus popper de små insektene fram. I 2017 hadde skadedyrfirmaer 1500 oppdrag for å utrydde insektene fra boliger landet over, viser tall fra FHI.

Det er en tredobling fra året før.

GJEMMELEKEN: Bølgepapp kan være et favorittsted å gjemme seg for skjeggkre. Jadarhus kaster bølgepappen ut av huset i byggeprosessen. Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Skadedyrfirmaer som Rentokil og Anticimex har merket stor pågang fra folk som trenger hjelp med å få insektene ut av boligen. Gjerne i forbindelse med at boligen skal selges.

– Skjeggkrekontroller har blitt mer vanlig i hele landet, sier Arne Nese, teknisk sjef i Rentokil skadedyrkontroll.

Skjeggkre i retten

I løpet av de siste årene har skjeggkre ført til langt flere konflikter knyttet til boligsalg, ifølge Boligprodusentenes Forening. Ofte er det vanskelig å finne ut når insektene kom i hus. Flere skjeggkre-saker havner i retten.

– Det er et tidsspørsmål før også byggefirmaer blir tatt til retten, sier Per Jæger i Boligprodusentene.

Dommene i skjeggkre-sakene viser til et verditap på rundt ti prosent på boligene. For en bolig til fire millioner, tilsvarer dette et tap på 400.000.