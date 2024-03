Bygg- og anleggsbedrifter sliter i Rogaland også

Rogaland er mindre prega av konkurser i bygg- og anleggsbransjen enn i resten av landet. Det er gode tider for olje- og gassbransjen som bidrar til at bustadbygginga ikke stopper opp. Men også her i fylket er fem av 25 konkurser i februar, altså 20 prosent, innen byggebransjen, sier Christian Aandalen, daglig leder i inkassoselskapet Fair Collection. I resten av landet er om lag 30 prosent av konkursene i bygg- og anleggsbransjen.

Størst av konkursene i Rogaland var Multi Vedlikehold Drift AS i Tysvær med 171 ansatte og Mango AS i Stavanger med 46. Også stålverket på Jørpeland med 20 tilsette og Haua Catering i Eigersund var blant bedriftene som gjekk konkurs.

De 25 konkursene i Rogaland i februar fordeler seg på elleve i Stavanger, fem i Sandnes, to i Haugesund, Time og Tysvær, og én i henholdsvis Lund, Hå og Sola. Rogaland hadde fjerde flest konkurser av fylkene i Norge i februar.