– Bare mens jeg har stått her og snakket med deg, så har fire biler hatt store problemer, sier Tormod Ousdal, daglig leder i Sirdal bilberging.

Han snakker med NRK over telefonen.

Ousdal sitt kontor har utsikt ned mot rundkjøringen, og ser hele veien biler som sklir ut i kanten. Rundkjøringen er der Fv 450 fra vest og Fv 468 fra sør møtes.

– Det har blitt så vanlig at bilene havner i brøytekanten, så jeg reagerer ikke på det lenger.

Fredag kveld var det minst 100 biler som kjørte ut, meldte Stavanger Aftenblad.

– Man kan nesten begynne å selge billetter, for det er nesten ingen som greier den.

Tormod Ousdal, daglig leder i Sirdal bilberging. Bildet er tatt fra den andre rundkjøringen på Sinnes, der det også er vanlig at biler sklir ut. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ikke alvorlige ulykker

Ousdal var selv ute og kjørte på fredagskvelden, og så at det var mange som hadde problemer.

Det er nesten aldri alvorlige utforkjøringer, men han syns det er rart man ikke gjør noe med kjøreforholdene.

– Det tragiske er at med bare noen skuffer med sand, så er problemet løst. Men vi skal vel ha vinterføre her i Sirdal, sier Ousdal.

Den nye rundkjøringen i Sirdal har nok kommet litt brått på for mange.

– Som en amerikansk film

En person som var på vakt fra Agder fylkeskommune kjørte ned til rundkjøringen fredag kveld for å undersøke forholdene, etter det kom inn melding om flere utforkjøringer fra Veitrafikksentralen.

– Da var det to biler som stod der. Han prøvde å kjøre selv i rundkjøringen, og oppfattet forholdene som helt greie, men la merke til at mange av bilene som kom, hadde altfor høy fart, sier Rolf Ove Lunden, seksjonsleder for drift av fylkesvei i Agder.

Ifølge Lunden pleier de ikke å strø hvis det er mye vind og snø.

– Det må slutte å snø, ellers snør bare sanden ned på ti minutter. Det er ikke sånn at vi ikke har gjort jobben vår. Men han som var der oppe, sa at det var akkurat som en amerikansk film der når bilene kom og sklei rundt.

Den nye rundkjøringen stod ferdig i november, og hadde en prislapp på over 30 millioner. Agder fylkeskommune opplyser om det nye krysset mellom fylkesveiene på sine hjemmesider.