Byfjordtunnelen stengt i Stavanger

E39 Byfjordtunnelen i Stavanger er stengt på grunn av at et vogntoget står helt i bunnen av tunnelen og sperrer et felt.

Bilberger er på vei, men er ikke ventet til stedet ca. kl. 07:40, melder veitrafikksentralen.

Politiet dirigerer trafikken forbi vogntoget. Det er en del køer i området.