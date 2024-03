Byfjordtunnelen åpen igjen i Stavanger

E39 Byfjordtunnelen i Stavanger var stengt på grunn av at et vogntoget står helt i bunnen av tunnelen og sperrer et felt.

Det tok tid å få bilbergere til stedet.

Politiet dirigerte trafikken forbi vogntoget. Og det ble kødannelse i området.

Nå er veien fri for ferdsel etter berging av vogntog.