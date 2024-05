Byer ber om støtte fra staten mot ungdomskriminalitet

KS storbynettverk består av Bærum, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Trondheim.

De sendte mandag brev til Justisdepartementet, hvor de ber regjeringen sikre tilstrekkelige politiressurser og økte ressurser til kommunene for å håndtere forebygging og oppfølging.

– Vi storbykommuner er bekymret for utviklingen. Vi har et særlig ansvar for å skape gode samfunn og trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Men vi trenger rammebetingelser fra staten som gjør det mulig, heter det i brevet.

De ber blant annet om hjemmel til å dele all nødvendig informasjon. De ønsker også at regjeringen skal sikre at det etableres tilstrekkelig antall institusjonsplasser i barnevernet, tilstrekkelig psykiatrisk tilbud til barn og unge innen spesialisthelsetjenesten og styrkede ungdomsenheter i kriminalomsorgen.