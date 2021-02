Bydebatt i Gjesdal

I kommunestyret i kveld, inviterer ordføraren i Gjesdal til debatt om Ålgård skal bli by, skriv Gjesdalbuen. Ordførar Frode Fjeldsbø frå Ap, skal presentere tre grunnar for å bli ein by. Deretter opnar han for debatt. Det blir ikkje vedtak i kveld.