Byantikvaren tillater riving

En fersk konsulentrapport anbefaler at teateret utreder nybygg på dagens tomt. Byantikvaren ser helst at både hovedsalen og den eldste delen av fasaden mot nord (bilde) innlemmes i et nybygg. – Den over hundre år gamle bygningen står på en nasjonal verneplan over kulturbygg, men er ikke fredet, sier byantikvar Hanne Windsholt.