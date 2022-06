By- og samfunnsutvikling i Sandnes er for Ålgårdbanen

Politikerne i Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes vil ikke være med kommunedirektøren sitt ønske om å ta ut Ålgårdbanen av det nasjonale jernbanenettet, skriver Aftenbladet. To partier skiftet mening, Høyre og FrP, og et enstemmig utvalg er nå for å beholde Ålgårdbanen.