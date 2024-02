Butikkraner i Stavanger tiltalt for vold og trusler

En mann i tjueårene er tiltalt for rekke tilfeller av vold og trusler i Stavanger i fjor. Mannen truet blant annet til seg snus og sigaretter fra butikkansatte i to Joker-butikker med hjelp av en machete.

Han truet også med å drepe flere andre etter et mislykket ransforsøk. Det er flere andre tilfeller av vold, ran, trusler og for å ha båret kniv på offentlig sted som mannen er tiltalt for.