Butikkene bytter ut smaksprøver med hansker og håndsprit

– Vi har en del eldre kunder her, og siden det er så mye fokus på koronaviruset nå, så har vi valgt å sette ut både sprit, våtservietter og engangshansker, sier kjøpmann Gunn Saltveit ved Spar Sørhaug i Haugesund.

Butikken gjør dette på eget initiativ. Og det er opp til kundene selv om de vil benytte seg av det.

TENKER PÅ DE ELDRE: Spar-kjøpmann Gunn Soltveit mener det er opp til kundene selv om de vil sprite hendene eller ikke. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg har ennå ikke sett noen som har brukt engangshansker, men mange tar våtservietter. Jeg tenker det er viktigst å bruke sunn fornuft, sier hun.

Flott tiltak

Kunder NRK snakker med i Spar-butikken synes det er bra at håndsprit og engangshansker står klar ved inngangen til butikken.

BEGEISTRET: Spar-kunde Åse Ekberg benytter seg av håndsprit når hun handler. Foto: Thomas Halleland / NRK

– Jeg spriter bare hendene her. Ikke hjemme, sier kunde Åse Ekberg.

Hun velger å stå over engangshanskene.

– Hva synes du om dette?

– Jeg synes det er flott at butikken gjør dette. Engangshansker er vel ikke nødvendig. Men jeg vet at mange er bekymret for korona, sier hun.

Tar korona-ansvar

Alle dagligvarekjedene NRK har vært i kontakt med tar ulike grep i forbindelse med koronaviruset. Både Norgesgruppen, Rema 1000, Coop og Bunnpris følger fortløpende med på Folkehelseinstituttet sine råd.

DEKKER TIL KAKER: Assisterende butikksjef, Karina Helle Hansen ved Meny i Haugesund legger wienerbrødene inn i poser. Ingenting skal ligge åpent i butikken. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Vi har gode rutiner innad i kjeden. Men det blir ikke smaksprøver å se i butikkene våre fremover, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

Spar-butikkene er en del av Norgesgruppen, men Søyland sier butikkene ikke er påbudt å henge opp plakater og levere ut engangshansker.

– Men enkelte lokale butikker har tatt noen ekstra grep, sier hun.

INGEN PÅBUD: De lokale kjøpmennene er ikke blitt pålagt å levere ut engangshansker og våtservietter til kundene. Foto: Norgesgruppen

Coop har også stanset bruk av smaksprøver.

– Vi har i tillegg bedt butikkene om å henge opp plakater som viser gode vaner som forebygger smitte, sier kommunikasjonsrådgiver Silje Verlo Alisøy i Coop Norge

Kjeden gjør daglig nye vurderinger og følger utviklingen av koronasmitten tett.

Bryter korona-karantene

Legevakten i Bergen har fått varsler om at korona-karantene brytes. Personer som kan utgjøre en smitterisiko dropper jobb, men går likevel på butikken og på treningssenter, ifølge legevaktsjefen.

– Vi har fått flere meldinger om at personer som vi antok var i hjemmekarantene, går på butikken og på treningssenter. Det må man ikke gjøre, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til Bergens Tidende.

Unødvendig med hansker

IKKE RØR: I alle fall ikke med hendene. Spar-butikken på Sørhaug i Haugesund har satt frem denne plakaten ved brøddisken. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Torsdag kveld er 86 mennesker smittet av koronaviruset i Norge. En dobling på få dager. Likevel er det ikke noen grunn til å overdrive tiltak ved koronavirus, mener smittevernlege.

– At butikker setter ut antibac og fjerner smaksprøver høres greit ut. Gummihansker høres litt søkt ut, sier smittevernlege i Haugesund Teis Qvale.

Han mener vi kommer langt med en god håndvask og håndsprit.